Вчора мер Києва Віталій Кличко приїхав на інавгурацію новообраного президента на велосипеді і виклав відеозапис своєї поїздки у Facebook. На відео видно, що мер Києва грубо порушує Правила дорожнього руху.

Мер Києва їхав на велосипеді по тротуару, що є порушенням пункту 6.6 “в” Правил дорожнього руху України, в якому чітко сказано “Велосипедисту забороняється рухатися по тротуарах і пішохідних доріжках (крім дітей до 7 років на дитячих велосипедах під наглядом дорослих)”.

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Згідно статті 127 КуоАП таке порушення тягне за собою накладення штрафу в розмірі п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (85 грн.).