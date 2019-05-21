Вчера мэр Киева Виталий Кличко приехал на инаугурацию новоизбранного президента на велосипеде и выложил видеозапись своей поездки в Facebook. На видео видно что мэр Киева грубо нарушает Правила дорожного движения.

Мэр Киева ехал на велосипеде по тротуару, что является нарушением пункта 6.6 “в” Правил дорожного движения Украины, в котором четко сказано “Велосипедисту запрещается двигаться по тротуарам и пешеходным дорожкам (кроме детей до 7 лет на детских велосипедах под надзором взрослых)”.

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Согласно статье 127 КуоАП такое нарушение влечет за собой наложение штрафа в размере пяти необлагаемых минимумов доходов граждан (85 грн.).