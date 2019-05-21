В кортеже президента Владимира Зеленского пять автомобилей и ни одного велосипеда. Но кое-кто надеялся, что новый глава государства будет ездить на работу на велосипеде, как в сериале "Слуга народа", где он сыграл главную роль.

Вчера 41-летний президент Владимир Зеленский, после инаугурации и встреч с высокопоставленными гостями из разных стран, отправился пешком на работу в свой кабинет на Банковой. Его провожали в Администрацию президента поклонники, соратники и охранники.

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Сегодня же на консультации с главами фракций он уехал на новеньком “Мерседесе” в сопровождении охраны. В Киеве самый молодой президент за всю историю Украины живет возле здания Верховной Рады, по адресу улица Грушевского 9А. В народе этот дом называют "монстром". В свое время он стал первым скандальным строительством в центре столицы. Тут же в нескольких шагах от дома в Мариинском парке мы видели, как Зеленский делает утреннюю гимнастику. Но сегодня не было никакой пробежки.

Около 9 утра во дворе дома появились микроавтобусы государственной охраны, а в парке возле дома – несколько "тихарей" (так называют, агентов под прикрытием, которые сливаются с обычными прохожими), которые прочесывали территорию.

Владимир Зеленский вышел на задний двор, где сел в черный седан Mercedes. После того, как кортеж выстроился – автомобили начали свой путь.

Итак, кортеж президента Зе состоит из пяти автомобилей. Первый – седан Volkswagen с синими госномерами и мигалками, это так называемая "кукушка", которая расчищает автопоток. Машина стартует на несколько минут раньше других.

Потом "мерс", в котором ехал президент Зеленский. Отметим, что черный Mercedes в кортеже Владимира Александровича сегодня был один. Когда ездил, например, его предшественник Петр Порошенко, то было две абсолютно идентичных машины, чтобы не понять, в какой из них сидит гарант.

Третья машина – это охрана на микроавтобусе Volkswagen. Четвертая – легковушка Volkswagen c проблесковыми маячками. Замыкает кортеж еще один тонированный бус.

Кортеж Зеленского честно постоял на красный сигнал светофора при выезде из двора, повернул направо и поехал в сторону улицы Шелковичной. Там он заехал в арку возле Администрации Президента.

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Отметим, что согласно статье 5-й закона Украины о государственной охране органов власти и должностных лиц президенту полагается госохрана в местах его постоянного и временного пребывания. В течение срока полномочий президента также обеспечивается безопасность членов его семьи, проживающих совместно с ним или сопровождающих его. А статья 18-я этого же закона гласит, что военнослужащие вместе с сотрудниками Национальной полиции могут временно ограничивать движение транспортных средств и пешеходов на улицах и дорогах во время движения автомобилей, в которых едет президент.

Напомним, какими автомобилями владеет новый Президент.