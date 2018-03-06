В Києві на перетині вулиць Шовковичної та Інститутської, автомобіль президентського кортежу збив літнього чоловіка.

Повідомляється, що автомобіль, який скоїв ДТП залишився на місці, інші авто кортежу продовжили рух. За слoвaми медиків, постраждалий oтримaв трaвми середньoї тяжкoсті – лікарі діагностували у потерпілого перелом ноги і струс головного мозку.

Офіційний сайт національної поліції вже поширив повідомлення що до цього інциденту: “Автопригода трапилася у Печерському районі міста Києва на перехресті вулиць Шовковична та Інститутська: службовий автомобіль поліції під час руху в кортежі, який супроводжував особу, щодо якої здійснюється державна охорона, збив пішохода: чоловік раптово вийшов на проїжджу частину вулиці на заборонений сигнал регулювальника.

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Правоохоронці, які перебували в автомобілі, одразу надали потерпілому першу медичну допомогу та викликали лікарів. Чоловіка, 1930 р.н., доставили у лікарню.

На місці події працюють патрульні поліцейські, слідчі Головного управління Національної поліції у місті Києві та співробітники прокуратури. Встановлюються всі обставини автопригоди”.

