В Україні проїзд по платних дорогах буде дешевше, ніж в Євросоюзі – вважає головний чиновник Укравтодору.

В Україні вартість проїзду по концесійній дорозі не повинна перевищувати 10 євроцентів. Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів в. о. голови Державного агентства автомобільних доріг ( "Укравтодор") Славомір Новак. "Звичайно ж, в Україні проїзд буде дешевше, ніж в ЄС. У Євросоюзі вартість проїзду варіюється від 10 до 30 євроцентів. Я вважаю, що в Україні вартість проїзду по концесійній дорозі не повинна бути вище, ніж 10 євроцентів", - розповів Новак.

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Він зазначив, що для підписання договору з приватним інвестором на будівництво концесійної дороги Краковець - Львів необхідно змінити основи розвитку таких проектів, провести зміни в законодавство щодо концесії. "Ми запропонували зміни. Комітет Верховної Ради з питань транспорту прийняв від нас проект з необхідними змінами. Як відомо, 27 лютого цей закон був прийнятий Верховною Радою. Наприклад, ми прописали в змінах необхідний механізм державних компенсацій приватному інвестору в разі, якщо не буде забезпечено мінімально необхідний трафік руху автомобілів, який би дозволив інвестору окупити свої витрати. Без гарантії такої компенсації в концесійний проект не зайде жоден приватний інвестор. Після прийняття цього законопроекту ми готові оголошувати конкурс з пошуку концесіонера. Будемо проводити переговори. Концесія - це завжди переговори, а не тендер ", - повідомив він.

При цьому Новак не готовий стверджувати, що другий концесійної дорогою буде траса Біла Церква - Київ. "Я поки не готовий стверджувати це. Є ще кілька інших проектів концесійних доріг, які ми повинні оцінити. Наприклад, будівництво біля Львова паралельної дороги траси Київ - Чоп. Що стосується траси Біла Церква - Київ, то її перевагою є велика інтенсивність руху. Тому цей проект може бути цікавим для концесіонера ", - розповів Новак.

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Нагадаємо, 27 лютого Верховна рада України підтримала закон №6766 про будівництво доріг за принципом концесії. За відповідний закон проголосували 233 нардепа.