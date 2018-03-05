Кабмін планує найближчим часом розглянути цілу низку законодавчих змін, суть яких зводиться до введення так званих "загороджувальних тарифних квот" для зростаючого паливного імпорту з метою "підтримки вітчизняного виробника" нафтопродуктів.

Член правління “Укрнафти” Олег Гез закликав уряд розглянути можливість введення захисних заходів для українських НПЗ, зокрема Кременчуцького. Адже з російськими та білоруськими постачальниками, які мають доступ до більш дешевої нафти, той боротися просто не може.

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До того ж урядовий комітет схвалив проект постанови, який змінить порядок розрахунку стартової ціни нафти на аукціонах “Укрнафти”. По суті, Кабмін готується відв'язати вартість української нафти від митної ціни.

Що це означає

Як розповіли учасники паливного ринку, тема обмеження імпорту нафтопродуктів вперше була ініційована українськими НПЗ ще в 2011 р, і є нічим іншим, як спробою монополізувати ринок одним гравцем. А ідея ввести загороджувальні мита і скасувати прив'язку ціни української нафти до світових - це ланки одного ланцюга. Така схема вигідна фактичному Кременчуцькому НПЗ.

“У 2017 році Кременчуцький НПЗ, який фактично контролюється групою ”Приват”, наростив випуск бензинів А-92 і А-95 за рахунок збільшення завантаження потужностей азербайджанською нафтою. На ринку бензинів, споживання яких скорочується третій рік, додаткові обсяги можуть бути не затребувані. Побоюючись відсутності попиту на свою продукцію, група “Приват” ініціює загороджувальні мита. І шанси їх прийняття, знаючи “приватівців”, досить великі. На мою думку, це не торкнеться дизеля і скрапленого газу, так як ці позиції Кременчуцький НПЗ збуває без проблем - споживання зростає (особливо ЗВГ)”, - висловив одну з точок зору виконавчий директор UPK Group Олександр Киримов.

Інша зводиться не до заводу в Кременчуці і його збуту бензину, а до спроб виправдати і закріпити підвищені ціни на паливо, що отримується при переробці української нафти.

“Будь-який український виробник формує відпускні ціни виходячи не з вартості сировини, виробничих витрат і прибутку, а від так званого ”імпортного паритету”. Тобто, вартість повинна бути не нижче, ніж на аналогічну продукцію, завезену з імпорту”, - зазначив паливний експерт Леонід Косянчук.

Як відіб'ється на цінах

Якими б не були реальні причини даної ініціативи, експерти сходяться в одному: якщо в 2011 році ринок просто прощупували на предмет введення загороджувальних мит, то зараз великі шанси реальних дій, які позначаться не тільки на всьому українському паливному ринку, але і на споживачах. А в разі реалізації даної ініціативи, імпортне паливо виросте в ціні пропорційно загороджувальної мито.

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“Будь-яке мито або квота буде перекладена на кінцевого покупця. У ціні на заправці це означатиме додаткові близько 3 грн. за літр або близько 10% від поточних цін. Тим часом, українські НПЗ і так знаходяться в непоганій ситуації, оскільки ціни на імпортні нафтопродукти досить високі, відповідно вони мають можливість продавати свою продукцію за дуже хорошим для себе цінами. Але, як бачимо, вони хочуть ще більше підняти свій заробіток”, - зауважив директор Консалтингової групи “А-95” Сергій Куюн.

Дійсно, кременчуцький бензин відносно високої якості і може конкурувати з польським, литовським та білоруським паливом. Тільки загороджувальне мито звузить діапазон вибору для споживача, що навряд чи сприйметься позитивно, кажуть експерти.

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З одного боку, ринок втратить свою головну перевагу - диверсифіковану систему, яка на сьогодні страхує його від можливих проблем з поставками на окремих напрямках. А з іншого, високі ціни на бензин стимулюють перехід водіїв на альтернативне пальне, що призведе до ще більшого зростання споживання автогазу.