Для кортежу прем'єра Гройсмана поліцейські затримують потік автомобілів в центрі

Броньований "Мерседес", в якому їздить Володимир Гройсман, супроводжує три авто. Вчора кортеж прем'єр-міністра Володимира Гройсмана близько 11.45 з'явився на вулиці Фізкультури, біля головної будівлі "Укравтодору".

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Поліцейські для швидкого проїзду машин чиновника, за традицією, притримували автопотік. 41-річний лідер партії "Українська стратегія" поспішав на захід - в Холі Чемпіонів на НСК "Олімпійський" він взяв участь в конференції "Нова українська школа: успіхи та виклики першого року впровадження", де були присутні: Лілія Гриневич, батьки, вчителі, директори шкіл і громадські активісти.

Кортеж глави Кабінету міністрів складається з чотирьох автомобілів: седан Volkswagen Passat, за ним - броньований Mecedes, в якому їде Гройсман, після - сріблястий мікроавтобус Volkswagen Transporter і замикає автоколону легковик Skoda SuperB.

Нагадаємо, що Гройсман час від часу їздить і на позашляховику Toyota Land Cruiser, але частіше все ж пересувається на броньованому "мерсі" представницького класу.

Відзначимо, що перед появою прем'єрського кортежу співробітники поліції перекрили сусідні вулиці і зупинили автопотік. Гігантських пробок це зазвичай не створює, лише невелике уповільнення руху. Процес контролюють і супроводжують регулювальники.

Цікаво, що для президента Володимира Зеленського дороги поки не перекривають.

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