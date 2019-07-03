Патрульні притягнули до адміністративної відповідальності водія Mercedes, який проїхався по пішохідному мосту.

Нещодавно управління патрульної поліції у місті Києві направило 25-річному водію (рекомендованим листом) виклик, яким офіційно запросило його з’явитись до управління, щоб взяти участь у розгляді справи про адміністративне правопорушення, яке він вчинив.

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Чоловік не з’явився у зазначений у виклику термін, а тому патрульні направили йому ще один лист у якому зазначили, що у разі його відсутності справа буде розглянута без його участі.

Водій, який неодноразово належним чином був повідомлений про час та місце розгляду справи про адміністративне правопорушення, так і не з’явився на її розгляд та не повідомив про причини своєї відсутності, заяв та клопотань від нього також не надходило.

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Патрульні склали на громадянина постанову за вчинення ним одразу двох правопорушень — керування транспортним засобом будучи позбавленим такого права судом (ч.4 ст.126 КУпАП) та проїзд по пішохідному мосту (ч.1 ст.122 КУпАП).

Нагадаємо, що на в’їзді на міст зі сторони Національної філармонії України (арки Дружби Народів) жодних забороняючих знаків встановлено не було.

Знак, що обмежує в’їзд на вело пішохідний міст, "встановили" через кілька днів після інциденту. Хоча навряд чи повішаний на трос знак 3.21 "в’їзд заборонено", що майже лежить на дорозі, відповідає чинним стандартам встановлення дорожніх знаків.