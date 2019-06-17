Новий велосипедно-пішохідний міст, який був нещодавно відкритий мером Києва, вже став проїзним для деяких автомобілістів.

В соціальній мережі facebook з’явились фотографії автомобілів на новому велопішохідному мосту в Києві. В коментарях користувачі мережі вимагають покарати водія який виїхав на велопішохідний міст.

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Нагадаємо, що скляна частина мосту після його відкриття не витримала навантаження та потріскалась. Після цього частину мосту закрили для пішоходів.