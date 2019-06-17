Новый велосипедно-пешеходный мост, который был недавно открыт мэром Киева, уже стал проездным для некоторых автомобилистов.

В социальной сети facebook появились фотографии автомобилей на новом велопешоходном мосте в Киеве. В комментариях пользователи сети требуют наказать водителя, который выехал на велопешоходный мост.

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Напомним, что стеклянная часть моста после его открытия не выдержала нагрузки и потрескалась. После этого часть моста закрыли для пешеходов.