30 червня, близько 5-ї години ранку, інспектори, які патрулювали пішохідний міст побачили, як водій автомобіля SsangYong здійснив проїзд по газону та намагався заїхати на пішохідний міст.

Патрульні зупинили кермувальника за порушення ПДР та під час перевірки його документів виявили у чоловіка явні ознаки алкогольного сп’яніння.

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Водій пройшов огляд на стан алкогольного сп’яніння за допомогою Драгеру у присутності двох свідків, прилад показав результат — 0,58 проміле. Патрульні склали на кермувальника протокол за ч.1 ст.130 (Керування в стані сп’яніння) КУпАП та постанову за ч.1 ст.122 КУпАП за вчинене ним порушення ПДР.

Нагадаємо, за червень поточного року патрульні виявили 1049 водіїв в стані сп’яніння. Адміністративна відповідальність за таке правопорушення — штраф 10.200 гривень та рік позбавлення права керування, за перше таке порушення протягом року.

Зі сторони Національної філармонії України (арки Дружби Народів) жодних забороняючих знаків встановлено не було

Також нагадаємо, що зі сторони Національної Філармонії не було встановлено жодних обмежувальних знаків, і водій “Мерседесу”, якій кілька тижнів тому заїхав на вело пішохідний міст, формально нічого не порушував.