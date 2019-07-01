30 июня, около 5 часов утра, инспекторы, которые патрулировали пешеходный мост увидели, как водитель автомобиля SsangYong совершил проезд по газону и пытался заехать на пешеходный мост.

Патрульные остановили водителя за нарушение ПДД и при проверке его документов обнаружили у мужчины явные признаки алкогольного опьянения.

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Водитель прошел освидетельствование на состояние алкогольного опьянения с помощью драгера в присутствии двух свидетелей, прибор показал результат — 0,58 промилле. Патрульные составили на водителя протокол по ч.1 ст.130 (Управление в состоянии опьянения) КоАП и постановление по ч.1 ст.122 КУоАП за совершенное им нарушение ПДД.

Напомним, за июнь текущего года патрульные обнаружили 1049 водителей в состоянии опьянения. Административная ответственность за такое правонарушение — штраф 10 200 гривен и год лишения права управления за первое такое нарушение в течение года.

Со стороны Национальной филармонии Украины (арки Дружбы Народов) никаких запрещающих знаков не установлено

Также напомним, что с стороны Национальной Филармонии не было установлено никаких ограничительных знаков, и водитель "Мерседеса", которой несколько недель назад заехал на вело пешеходный мост, формально ничего не нарушал.