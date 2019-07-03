Патрульные привлекли к административной ответственности водителя Mercedes, который проехал по пешеходному мосту.

Недавно управление патрульной полиции в городе Киеве направило 25-летнему водителю (заказным письмом) вызов, которым официально пригласило его явиться к управления, чтобы принять участие в рассмотрении дела об административном правонарушении, которое он совершил.

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Мужчина не явился в указанный в вызове срок, а потому патрульные направили ему еще одно письмо в котором указали, что в случае его отсутствия дело будет рассмотрено без его участия.

Водитель, который неоднократно надлежащим образом был уведомлен о времени и месте рассмотрения дела об административном правонарушении, так и не явился на рассмотрение и не сообщил о причинах своего отсутствия, заявлений и ходатайств от него также не поступало.

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Патрульные составили на гражданина постановление за совершение им сразу двух правонарушений – управление транспортным средством будучи лишенным такого права судом (ч. 4 ст.126 КУоАП) и проезд по пешеходному мосту (ч. 1 ст.122 КУоАП).

Напомним, что на въезде на мост со стороны Национальной филармонии Украины (арки Дружбы народов) никаких запрещающих знаков установлено не было.

Знак, ограничивающий въезд на велопешеходный мост, "установили" через несколько дней после инцидента. Хотя вряд ли повешенный на трос знак 3.21 "въезд запрещен", что почти лежит на дороге, отвечает действующим стандартам установки дорожных знаков.