Группа слонов, которым припаркованные автомобили мешали пройти на водопой, растолкала машины.

В индийском районе Бхакракот слонам, которые шли своей дорогой, помешали припаркованные автомобили – туристы оставили свои машины возле тигрового заповедника и пошли на экскурсию.

Данной дорогой постоянно ходит стадо слонов. И в этот раз они пошли своим путем и увидели на нем припаркованы машины. Первые из группы слонов "подвинули" машины, находившиеся на их пути. Другие воспользовались "расчищенным" коридором.

Во время инцидента люди не пострадали, а вот автомобили придется ремонтировать.

Напомним, что в Киеве заработала онлайн карта нарушителей парковки.