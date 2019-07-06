Група слонів, яким запарковані автомобілі заважали пройти на водопій, розштовхала машини.

В індійському районі Бхакракот на заваді слонам, які йшли своєю дорогою, стали припарковані автомобілі. Це туристи залишили свої машини поблизу тигрового заповідника та пішли на екскурсію.

Цією дорогою постійно ходить стадо слонів. І цього разу вони пішли своїм шляхом й побачили на ньому припарковані машини. Перші з групи слонів "посунули" машини, які були на їх шляху. Інші скористались "розчищеним" коридором.

Під час інциденту люди не постраждали, а от автомобілі доведеться ремонтувати.

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