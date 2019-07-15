Головні законодавчі ініціативи для автомобільного сектору, котрі стали законами протягом діяльності Верховної Ради восьмого скликання, яка достроково припиняє свої повноваження.

Ставлення до Верховної Ради та народних депутатів у суспільстві неоднозначне, але, скоріш, з переважаючим негативним забарвленням. Так тому, що досі чимало політиків, застосовують давно застарілу й неефективну тактику поливання брудом опонентів, нагнітаючи рівень загальної недовіри та зневаги до державних інституцій.

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Здоровий глузд підказує, що замість "зрізання" чужих рейтингів краще зосередитись на власних корисних для суспільства вчинках, якщо такі були, і говорити про них. А якщо таких ще не було – сконцентруватись на планах, чітких, зрозумілих, практичних, корисних.

Керуючись тим же здоровим глуздом, ми вирішили зібрати ключові ініціативи Парламенту, які стали законами, і, відповідно, принесли зміни у наше з вами автомобільне життя. Тож, запрошуємо переглянути що було зроблено Верховною Радою восьмого скликання для усіх нас, автомобілістів.

Закон про Національну поліцію

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Відразу зауважимо: мова не про реформу в цілому, чи улюблену багатьма тему "битих Пріусів". Закон, який дав старт та можливість продовження правоохоронної реформи, був прийнятий. Що, відповідно, дає можливості для його виконання та побудови якісної структури в цілому. Було б бажання.

Скасування ввізного мита на електромобілі

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Мито на електромобілі скасували! Цей закон можна сміливо вважати першим кроком від законотворців, спрямованим на розвиток електромобільного транспорту в Україні. Тоді, у 2016-му, цей сегмент був майже непомітним, а електромобілі, ще й за чималі гроші, купували хіба техно-фанати. Однак зменшення податкового навантаження, принаймні мита, дало поштовх для розвитку ринку, який стрімко росте й донині.

Закон про Трейд-ін

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Як до прийняття цього закону можна було легально продавати автомобілі на комісійних площадках? Відповідь: ніяк. "Автокоміси" вигадували обхідні шляхи, такі як "послуги зберігання", "автостоянка", "консультаційні послуги" і подібні, аби насправді купувати та продавати вживані автомобілі. Так доводилось робити тому, що у ПКУ була вимога сплати ПДВ від усієї суми угоди (вартості автомобіля), відповідно, такий шлях був неприйнятний автобізнесу.

Прийняття змін до ПКУ дало можливість комісійним площадкам торгувати "по-білому", сплачуючи ПДВ лише від заробленої суми, а не від вартості цілої машини. Автомобілісти отримали ще один інструмент, який допомагає купити чи продати автомобіль.

"Закон 3251"

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Автомобільна спільнота настільки уважно слідкувала за розвитком подій навколо проекту №3251, що коли він став законом, у народі його й надалі називали за реєстраційним номером – "3251". Воно й не дивно, що документу приділяли стільки уваги: він став першим законом, яким було знижено податки на вживані автомобілі. І це відкрило "вікно в Європу" для "гонщиків" та простих громадян, які давно очікували можливості "пригнати" вживану автівку для себе і сплатити при цьому посильні податки.

До того ж, цей закон став основою для наступних ініціатив з послаблення податкового тиску, оскільки ним доведено (так, принцип Лаффера довелось ще раз доводити), що при меншому розмірі розмитнення до бюджету надходить значно більше коштів. А громадяни, в свою чергу, отримують можливість обирати не лише між "Ланосом" і "Сенсом", а й з-поміж усього масиву авто, доступних на європейських вторинних ринках. Щоправда, за цим законом авто не могло бути старіше 2010 року випуску і лише легкове, та й цього тоді було досить для десятків тисяч автомобілістів, які придбали собі "свіжопригнані" машини за цим законом.

Високі штрафи за "п’янку"

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Стягнення від 10 до 40 тисяч гривень та позбавлення водійських прав від 1 до 10 років були запроваджені цим законом. Це згодом у МВС бідкатимуться, що лише 10% справ, винесених по 130-й статті Адмінкодексу, закінчуються сплатою штрафу, а патрульні щоденно відловлюватимуть до тисячі нетверезих водіїв. Та на той час це був прогресивний крок, без якого ситуація з п’яничками за кермом була б значно гіршою. Забігаючи наперед, зазначимо, що з 2020 року відповідальність за нетверезе керування транспортом переноситься до Кримінального кодексу.

Закон "про круговий рух"

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Як в Європі: Правила проїзду кругових перехресть в Україні змінено "Перевага в русі на перехрестях, де організовано круговий рух, надається транспортним засобам, які вже рухаються по колу" - такий зміст цього документа. Проте, незважаючи на лаконічність самого закону, правникам довелось його розшифровувати, так як на практиці не все те, що виглядає як "коло", є таким насправді.

Введення Євро-6 перенесено на 2020 рік

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Якби не цей закон, ще б з 2018 року всі автомобілі, як нові так і вживані, мали б відповідати найновішому екологічному стандарту Євро-6. Зрозуміло, що це б фактично паралізувало ринок "свіжопригнаних", та призвело б до подорожчання нових автомобілів, як імпортних, так і вироблених в Україні. Євро-6 буде введено з 1 січня 2020 року, для всіх автобусів, вантажівок та нових легкових автомобілів. Для легковиків з пробігом (завдяки іншому закону, але зазначимо тут, аби уникнути плутанини) залишиться діяти Євро-2.

Нові штрафи за порушення правил паркування

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Цим документом введено підвищену відповідальність за неправомірне користування місцями для паркування автомобілів осіб з інвалідністю. Штраф за таке порушення – 1020 грн. Крім цього, автомобіль порушника можуть відвезти на штрафмайданчик за допомогою евакуатора.

Нульове розмитнення на електромобілі

До нульового мита, яке раніше на постійній основі було запроваджено для електромобілів, додали нульовий акциз та ПДВ. Тимчасово, на рік (протягом 2018-го). В результаті ці "нулі" дозволили українському ринку електромобілів зрости втричі!

Закон про "листи щастя"

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Закон цей було прийнято ще у 2018 році, а перші інспектори з паркування, які оформлюють справжні штрафи, почали працювати лише навесні-влітку 2019-го, і то не у всіх містах. Зрештою, так само, як і камери автофіксації порушень паркування та евакуатори... Проте не слід розслаблятись – нехай помалу, та все ж держава наводить порядок з "героями парковки".

Головна проблема цього закону у тому, що відповідальність за неправильну паркову (як і за будь яке порушення, зафіксоване в автоматичному режимі) несе не водій-порушник, а власник транспортного засобу.

Заїзд в Україну без сертифіката

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Чудернацька ситуація складалась до набуття чинності цим законом: щоб заїхати на територію України машиною, яка підлягатиме розмитненню, потрібно було надати сертифікат... отримати який можна лише на території України, після надання авто на огляд! Навіть при таких дивних вимогах, "гонщики" все одно автівки завозили. Закон же ліквідував цю правову нісенітницю, і тепер завозити авто можна офіційно без надання сертифіката, а отримувати його вже згодом, перед процедурою митного оформлення на регіональній митниці.

Щиро кажучи, сертифікація автомобілів в Україні, по своїй суті, є корумпованою процедурою. Набагато простіше і правильніше просто визнавати дійсними сертифікати, видані в європейських країнах, а якщо автомобіль вживаний і вже стояв на обліку в Європі – взагалі обходитись без сертифікації. Маємо надію, що Верховна Рада дев’ятого скликання врегулює це питання.

"Комітетські" закони "про євробляхи"

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Найбільша зміна правил розмитнення легкових автомобілів, яка відбулась за всю історію Незалежності. Високі (фактично – загороджувальні) ставки акцизу на вживані легківки були переведені у формулу, а "прохідні" екологічні стандарти зміщені до Євро-2. До прийняття цих законів було кілька масштабних всеукраїнських акцій, організованих активістами, які згодом переросли у діалог з владою, а саме в Комітеті з питань податкової та митної політики під керівництвом Ніни Южаніної. Також у розробці цих документів брали участь міністерства, податківці, митники та силовики.

В результаті новими, вже діючими на постійній основі правилами, скористались близько 300 тисяч автомобілістів, - як тих, що раніше мали "євробляхи", так і таких, котрі принагідно "пригнали" собі авто із-за кордону. Звісно, є критики, які вважають, що це рішення не можна називати "дати всім доступне розмитнення". Однак і з статистикою не посперечаєшся, а вона свідчить, що саме за цими правилами відбулось розмитнення рекордної для України кількості автомобілів з пробігом.

Подальші пільги на розмитнення електромобілів

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Завдяки цьому рішенню електромобілі й надалі можна ввозити з майже нульовим розмитненням. Майже – адже таки доведеться сплачувати символічний акциз, у розмірі 1 євро за 1 кВт*год ємкості АКБ електрокара, що, погодьтесь, справді небагато. Мито нульове, ПДВ теж не стягуватиметься до кінця 2022 року. Хороший варіант для тих, кому рука не підіймається сплачувати чималий акциз за бензинові чи дизельні мотори, особливо великих об’ємів, та й взагалі для всіх охочих нарешті перейти на електрику.

Мовний закон

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Що цей документ змінює для автомобілістів: інтерфейси програмного забезпечення, як на пристроях автомобілів, так і у мобільних додатках, повинні бути державною, - тобто українською мовою. Закон не забороняє використання інших мов, так само як не впроваджує штрафів за увімкнення в меню відмінного від українського інтерфейсу. Однак виробник або продавець повинен забезпечити наявність в бортової електроніки можливості "спілкуватись" українською. Це ж стосується інструкцій та іншої документації на автомобілі.

Кримінал за алкоголь

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Трохи вище ми згадували про закон, яким було запроваджено підвищені штрафи за керування ТЗ під дією алкоголю, а разом із цим зазначили, що відсоток виконання стягнень залишається неймовірно низьким. Даний закон продовжить строк давності розгляду справи з діючих зараз 3 місяців, до 2 років, що унеможливить "затягування" процесу, чим за звичай і зловживають порушники. Та й сам факт наявності кримінальної справи у минулому – річ явно не найприємніша. Побачимо, як зміниться кількість порушників після 1 січня 2020 року, коли ці норми почнуть діяти.

+90 днів "євробляхам"

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Термін, коли мали бути введені жорсткі санкції проти "євроблях", сплив 24 травня. Однак, йдучи назустріч активістам, які вкотре зібрались під стінами ВР, було додано ще 90 днів до періоду "нештрафування". Аби всі ті, у кого досі є "євробляха", нарешті встигли її "легалізувати".

Зелені номери електромобілям

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Місця для зарядки електромобілів, починаючи з 1 січня 2020 року, позначатимуться спеціальними дорожніми знаками, а власникам електромобілів видаватимуться окремі номерні знаки – з буквами та цифрами зеленого кольору. Ще один, доволі корисний "бонус" електромобільній спільноті!

Ось такою виявилася продуктивність Верховної Ради восьмого скликання фактично за 5 років роботи — принаймні, стосовно справ громадян-автомобілістів. Звісно, могло би бути й більше законів, більше корисних змін для автомобілістів, і не лише для них. Проте, зовсім скоро на нас чекають позачергові парламентські вибори, і за законотворчу працю візьметься вже Рада дев’ятого скликання.