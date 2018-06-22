На запит "Авто24" відповів офіційний імпортер німецького бренду в Україні "Порше Україна".

Після того, як у партії автомобілів Volkswagen Golf Sportwagen мексиканського виробництва, які продавались в Україні за цінами від $18 тисяч, виникли проблеми з сертифікатами відповідності, на почали виникати підозри й щодо схожих проблем з іншими автомобілями. Зокрема, то й імпортер, який завіз в Україну Volkswagen, майже одночасно реалізовував акційні моделі Audi A1, A3 та A3 Sedan. Вони також були 2015-2016 років виготовлення, як і "Спортвагени".

На запит "Авто24" імпортер німецького бренду компанія "Порше Україна" надала офіційну відповідь: "Всі автомобілі марки Audi, які було реалізовано за спеціальною ціною, були імпортовані та реалізовані в Україні без будь-яких порушень норм, стандартів та законів.

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Автомобілі Audi A3, які було імпортовано та реалізовано в Україні компанією Порше Україна вироблені в Європі і не були призначені для ринку США. При цьому, автомобілі Audi A3 оснащені двигуном стандарту Євро-6, за якими іх було сертифіковано в Україні. На ці автомобілі діяла спеціальна ціна, що зумовлено тим, що зазначені автомобілі є 2015-2016 року виробництва".

Автомобілі Audi A3 виробляються на заводі в Угорщині.

Щодо проблем з сертифікацією мексиканських Volkswagen Golf Sportwagen, то вона ще знаходиться у стадії вирішення.

Нагадаємо, що Audi A3 стала лідером українського авторинку.