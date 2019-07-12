Українських таксистів хочуть обкласти податками. Автори нового законопроекту вважають, що якщо зробити бюджетний платіж "зовсім невеликим" (2,5 тисяч гривень щорічно), то його почнуть платити.

Український ринок таксі знову спробують вивести з тіні, і зробити "цивілізованішим". Офіс ефективного регулювання BRDO спільно з профільною асоціацією пропрацював відповідний законопроект, і представив його громадськості.

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Лобісти запевняють, що в документі захищені права всіх сторін: пасажирів, водіїв, агрегаторів замовлень і держави. Вони вважають, що водії таксі згодні платити до бюджету не більше 2,5 тис. грн на рік. На їхню думку це "дуже скромна сума".

Чи влаштує такий проект владу і чи буде прийнятий законопроект Верховною Радою - покаже час. Поки розробники активно просувають новий документ, і співзасновник Асоціації відповідальних перевізників (АОП) Тарас Котов розповів про його основні засади.

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За словами Котова, багато уваги в новому документі приділено простоті сплати податку водіями. Однак до кінця неясно, як буде контролюватися ця оплата, і як держава зможе гарантувати своєчасне надходження грошей в казну.

Не згадується нічого про цільове використання коштів, отриманих шляхом оподаткування таксистів. Не сказано і про найголовніше, які переваги отримають водії таксі, якщо погодяться платити такий податок.