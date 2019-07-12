Украинских таксистов хотят обложить налогами. Авторы нового законопроекта считают, что если сделать бюджетный платеж "совсем небольшим" (2,5 тысяч гривен ежегодно), то его начнут платить.

Украинский рынок такси снова попытаются вывести из тени и “сделать цивилизованным". Офис эффективного регулирования BRDO совместно с профильной ассоциацией проработал соответствующий законопроект и представил его общественности.

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Лоббисты уверяют, что в документе защищены права всех сторон: пассажиров, водителей, агрегаторов заказов и государства. Они считают, что водители такси согласны платить в бюджет не более 2,5 тыс. грн на год. По их мнению это "очень скромная сумма".

Устроит ли такой проект власть и будет ли принят законопроект Верховной Радой - покажет время. Пока разработчики активно продвигают новый документ, и соучредитель Ассоциации ответственных перевозчиков (АОП) Тарас Котов рассказал о его основных принципах.

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По словам Котова, много внимания в новом документе уделено простоте уплаты налога водителями. Однако до конца неясно, как будет контролироваться эта оплата, и как государство сможет гарантировать своевременное поступление денег в казну.

Не упоминается ничего о целевом использовании средств, полученных путем налогообложения таксистов. Не сказано и о самом главном: какие преимущества получат водители такси, если согласятся платить такой налог.