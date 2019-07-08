Група дослідників німецького Інституту хімічної технології суспільства Фраунгофера (ICT) спільно з найстарішим технічним ВУЗом Німеччини - Технологічним інститутом Карлсруе - розробила електромотор з корпусом з полімеру.

Дослідницький проект DEmiL передбачає розробку електромотора c інтегрованим полегшеним корпусом та безпосереднім охолодженням статора і ротора. “Електромотор складається з обертового ротора і нерухомого статора, - пояснює співробітник Інституту хімічної технології Роберт Мартен - Через мідну обмотку статора проходить електрику, і саме тут виникає більшу кількість втрат. Наша мета - повністю позбутися від них”.

Читайте також: Скільки літрів бензину можна купити на одну зарплату: дослідження

Щоб не допустити перегрівання, звичайні електромотори укладені в металевий корпус, пов'язаний з муфтою охолодження, заповненої холодною водою. Дослідники ICT пропонують діяти по-іншому: вони замінили круглі дроти на плоскі, що дозволило створити охолоджуючі канали всередині самого статора, і навіть підвищити теплоеффектівность. Розсіювання тепла в тому місці, де воно утворюється, дозволило відмовитися від металевого корпусу - його замінили на корпус з термореактивного пластика, армованого волокнами. Ефективність такого мотора склала близько 98 відсотків.

Також цікаво: українці поступово відмовляються від бензину