Группа исследователей немецкого Института химической технологии общества Фраунгофера (ICT) совместно со старейшим техническим вузом Германии – Технологическим институтом Карлсруэ – разработала электромотор с корпусом из полимера.

Исследовательский проект DEmiL предусматривает разработку электромотора c интегрированным облегченным корпусом и непосредственным охлаждением статора и ротора. “Электромотор состоит из вращающегося ротора и неподвижного статора, – объясняет сотрудник Института химической технологии Роберт Мартен. – Через медную обмотку статора проходит электричество, и именно здесь возникает наибольшее количество потерь. Наша цель – полностью избавиться от них”.

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Чтобы не допустить перегрева, обычные электромоторы заключены в металлический корпус, связанный с муфтой охлаждения, заполненной холодной водой. Исследователи ICT предлагают действовать по-другому: они заменили круглые провода плоскими, что позволило создать охлаждающие каналы внутри самого статора, и даже повысить теплоэффективность. Рассеивание тепла в том месте, где оно образуется, позволило отказаться от металлического корпуса – его заменили корпусом из термореактивного пластика, армированного волокнами. Эффективность такого мотора составила около 98 процентов.

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