Украинские водители все чаще экономят на бензине. Главные причины – высокая цена и наличие альтернативного топлива.

Эксперты прогнозируют, что эта тенденция будет продолжаться. Но полный отказ от автомобилей с бензиновыми двигателями пока не ожидается.

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По данным Госстатистики, в апреле украинские водители заправили 139,8 тыс. тонн бензина. Из них почти 96,6 тыс. тонн приобрели автолюбители. Также они купили в розницу 72,8 тыс. тонн из 84,9 тыс. тонн сжиженного газа.

Относительно дизтоплива, то из общего объема продаж – 467,2 тыс. тонн – на личный транспорт приходится менее 17%. По словам экспертов, на солярке работают тепловозы, сельхозтехника и фуры. Для собственного пользования дизельные машины покупают те, кто хочет сэкономить.

Эксперты подтверждают, что все больше личного транспорта переводят на газ.

Также альтернативой традиционным авто становятся электромобили. В Украине пик продаж пришелся на 2018 год – 5,3 тыс. Это вдвое больше, чем в 2017-м. Проезд одного километра, если заряжать на медленной зарядке, обойдется в 15-20 коп., на скорой – в 60-80 коп (на газу – от 1,2 грн/км, на бензине – от 2,5 грн/км). Электроавто удобнее для поездок, прежде всего, по городу. Пробег без подзарядки у них небольшой – в среднем 150 км.

С 1 июня Россия вводит ограничения на продажу нефти, бензина и дизтоплива в Украине. Топливо будут завозить только по специальным разрешениям.