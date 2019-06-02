Цены на услуги автомаляров настолько впечатляют, что многие владельцы подержанных машин обращают взоры к витринам с аэрозольными баллончиками. Их отчаяние можно понять, но ведь машину в самом деле можно покрасить из баллончика…

Скажем сразу: если нужно покрасить весь автомобиль целиком, то пожалуй стоит все-таки обратиться к профессионалам, пусть и не самого высокого класса. Но если речь идет о частичной подкраске, то баллончик – очень даже неплохой вариант. При соблюдении определенных условий конечно.

Для подкраски машины из баллончика нужно покупать не обычную краску, а специальную автомобильную. Она дороже, но более стойкая, и часто имеет “номерные” аналоги у автопроизводителей.

Прежде всего посчитайте деньги. Автомобильные лакокрасочные материалы в аэрозольной упаковке достаточно дороги – стандартный 400-граммовый баллон стоит сегодня 200 грн. (около $7,5).

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А вам понадобится грунтовка, собственно краска и лак, и каждый материал нужно будет уложить на кузов в несколько слоев. И это не считая шпаклевки и шлифовальных материалов – шкурок (или так называемых абразивов) нескольких видов.

Важные замечания

работа маляра – это не только процесс покраски, в большей мере это еще и подготовка поверхности. То есть перед нанесением ЛКП вам придется выровнять неровности на кузове шпаклевкой и отшлифовать их до идеального вида.

ровно и без потеков положить краску – это лишь половина успеха. Не менее важно перед тем правильно подобрать материалы: шпаклевку, грунтовку, краску, лак. Если ошибиться в подборе, получившееся покрытие может потрескаться, сморщиться и “облезть” через совсем короткое время. При покупке материалов консультируйтесь со специалистами. Скорее всего, вам посоветуют брать материалы одного производителя, которые гарантированно совместимы между собой.

Очень важно покупать все материалы для ремонта одной торговой марки – тогда они будут совместимы между собой (маляры говорят – покрасочная система).

после подкраски, особенно с применением лака, обычно требуется полировка места ремонта. Эта операция довольно специфична, требует некоторого оснащения и навыков. Лучше всего обратиться к профессиональному полировщику или маляру, но при большом желании можно обойтись и своими силами.

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когда будете считать необходимое количество баллончиков, учтите, что вероятность точного подбора готовой краски невелика и для надлежащего косметического эффекта вам придется красить деталь до ближайшей естественной границы – молдинга, ребра, стыка деталей. А значит, краски и лака понадобится больше, чем просто для укрытия отремонтированного места.

гамма цветов красок в аэрозольных баллончиках довольно ограничена, поэтому будьте готовы, что в цвет вы скорее всего “не попадете”. А значит, заранее спланируйте схему окраски кузова и зоны разграничения разных оттенков – то есть старой и новой краски. Возможно, стоит посоветоваться с художником, который подскажет решения, которые помогут сохранить целостный зрительный образ автомобиля.

Границу старого и нового покрытия лучше проводить по естественному разделу кузова. На фото: стык старого ЛКП и ремонтного покрытия замаскирован в выштамповке борта Lada Priora и заметен только при рассмотрении в упор.

важный момент при окраске автомобиля из баллончика своими руками – выбор хорошего места для работы. В идеале это должен быть чистый и хорошо освещенный гаражный бокс, потому что все труды могут свести на нет оседающие на свежевыкрашенную поверхность частички пыли, насекомые, тополиный пух и прочие мелкие “помехи”. Если вы собираетесь красить машину на улице, найдите непыльный уголок двора (или смочите асфальт вокруг водой) и дождитесь солнечного и тихого дня.

Рекомендация Авто24

Небольшие поверхности кузова, особенно борта в нижней части, где поверхность обращена к земле, вполне можно красить своими силами. И пусть вам не удастся обеспечить совпадение цвета и идеальный глянец, главное – стойкость ЛКП на многие годы – при желании можно обеспечить.

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