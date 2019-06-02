Ціни на послуги автомалярів настільки вражають, що багато власників старих машин звертають погляди до вітрин з аерозольними балончиками. Їх відчай можна зрозуміти, проте машину справді можна пофарбувати з балончика…

Скажемо одразу: якщо потрібно пофарбувати весь автомобіль цілком, то мабуть варто все-таки звернутися до професіоналів, нехай і не найвищого класу. Але якщо мова йде про часткове підфарбування, то балончик – дуже навіть непоганий варіант. При дотриманні певних умов звичайно.

Для підфарбовування машини з балончика потрібно купувати не звичайну фарбу, а спеціальну автомобільну. Вона дорожча, але більш стійка, і часто має "номерні" аналоги у автовиробників.

Перш за все порахуйте гроші. Автомобільні лакофарбові матеріали в аерозольній упаковці досить дорогі – стандартний 400-грамовий балон коштує сьогодні 200 грн (близько $7,5).

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А вам знадобиться грунтовка, власне фарба і лак, і кожен матеріал потрібно буде укласти на кузов в кілька шарів. І це не рахуючи шпаклівки і шліфувальних матеріалів – шкурок (або так званих абразивів) декількох видів.

Важливі зауваження

робота маляра – це не тільки процес фарбування, в більшій мірі це ще й підготовка поверхні. Тобто перед нанесенням лакофарбового покриття (ЛФП) вам доведеться вирівняти нерівності на кузові шпаклівкою і відшліфувати їх до ідеального вигляду.

рівно і без патьоків покласти фарбу – це лише половина успіху. Не менш важливо перед тим правильно підібрати матеріали: шпаклівку, ґрунтовку, фарбу, лак. Якщо помилитися у підборі, покриття може потріскатися, зморщитися і “облізти” через зовсім короткий час. При покупці матеріалів консультуйтеся з фахівцями. Швидше за все, вам порадять брати матеріали одного виробника, які гарантовано сумісні між собою.

Дуже важливо купувати всі матеріали для ремонту однієї торгової марки – тоді вони будуть сумісні між собою (малярі кажуть – фарбувальна система).

після підфарбовування, особливо із застосуванням лаку, зазвичай потрібне полірування місця ремонту. Ця операція досить специфічна, вимагає деякого оснащення і навичок. Найкраще звернутися до професійного полірувальника або маляра, але при великому бажанні можна обійтися і своїми силами.

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коли будете рахувати необхідну кількість балончиків, врахуйте, що ймовірність точного підбору готової фарби невелика і для належного косметичного ефекту вам доведеться фарбувати деталь до найближчого природного кордону – молдинга, ребра, стику деталей. А значить фарби і лаку знадобиться більше, ніж просто для укриття відремонтованого місця.

гама кольорів фарб в аерозольних балончиках досить обмежена, тому будьте готові, що в колір ви швидше за все "не потрапите". А значить, заздалегідь сплануйте схему забарвлення кузова і зони розмежування різних відтінків – тобто старої і нової фарби. Можливо, варто порадитися з художником, який підкаже рішення, які допоможуть зберегти цілісний зоровий образ автомобіля.

Межу старого і нового покриття краще проводити по природному розділу кузова. На фото: стик старого ЛКП і ремонтного покриття замаскований у виштамповці борту Lada Priora і помітний тільки при розгляді в притул.

важливий момент при фарбуванні автомобіля з балончика своїми руками – вибір хорошого місця для роботи. В ідеалі це має бути чистий і добре освітлений гаражний бокс, тому що всі ваші зусилля можуть звести нанівець осідаючі на щойно пофарбовану поверхню частинки пилу, комахи, тополиний пух та інше дрібне “сміття”. Якщо ви збираєтеся фарбувати машину на вулиці, знайдіть непильний куточок двору (або змочіть асфальт навколо водою) і дочекайтеся сонячного і тихого дня.

Рекомендація Авто24

Невеликі ділянки кузова, особливо борти в нижній частині, де поверхня звернена до землі, цілком можна фарбувати своїми силами. І нехай вам не вдасться забезпечити збіг кольору і ідеальний глянець, головне – стійкість ЛКП на багато років – за бажання можна забезпечити.

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