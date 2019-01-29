Всім відомо, що кузов – найдорожча частина автомобіля, але не всі знають, що його руйнування починається часом з малопомітних дрібниць. Що робити, аби вберегти кузов від корозії?

Кузов – не тільки найдорожча, але й найбільша частина автомобіля. Може бути, тому ми не особливо переживаємо, коли помічаємо на ньому дрібні пошкодження – а часто і не хочемо помічати: він сталевий і міцний, що йому зробиться! Але ж перший грізний ворог сталі – корозія – завжди починається з дрібниць. Придивімося до вашого кузову уважніше, поки ще не пізно.

Що шукати на кузові

З точки зору загрози корозії кузов ділиться на три частини. По-перше, це верх, який захищений від впливів лакофарбовим покриттям (ЛКП), по-друге, це низ, захищений різними мастиками. По-третє це приховані порожнини, які "задувають" восковими антикорами і еластичними мастиками.

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Відразу скажемо, що питання прихованих порожнин потрібно вирішити відразу після покупки, обробивши їх в майстерні спеціальними речовинами і забезпечивши таким чином їх збереження на багато років. А ось за двома іншими “фронтами” власник повинен стежити регулярно.

Корозія в прихованих порожнинах – а їх в автомобілі чимало – найлютіший ворог кузова. Тому потрібно "задути" всі такі об'єми спеціальними препаратами.

Звичайно, найчастіше ми звертаємо увагу на пошкодження фарби – сколи, подряпини, а то і вздуті пухирцями осередки ураження іржою у вигляді здуття фарби і лаку. Систематично оглядайте стан ЛКП, наприклад, зручно це робити під час миття.

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У передній частині автомобіля з часом з'являються сколи фарби, і це найменш небезпечні для машини відмітини. Їх потрібно вчасно зафарбовувати фарбою в колір кузова, використовуючи дуже тонкий пензлик або зубочистку. Правда, якщо час згаяно, то перед підфарбовуванням доведеться видряпати з відколу іржу гострим кінчиком ножа, бажано також капнути на зачищений метал трохи перетворювача іржі та грунтовки.

Якщо усіма цими заходами знехтувати, метал в точці сколу і навколо нього рано чи пізно почне “гнити”, буде псуватися фарба і утворюються наскрізні дірки.

Якщо сколи фарби на капоті і крилах вчасно не очистити і не зафарбувати, вони з часом стануть осередками великої корозії.

Подряпини частіше зустрічаються на бортах – дверях, крилах, боковинах кузова. Вони рідко “дістають” до металу, як правило їх глибина не перевищує товщини загального шару ЛКП. Але зафарбовувати їх все одно потрібно, і не тільки з естетичних міркувань, а й для захисту металу від атмосферних явищ також.

Найнеприємніше із зовнішнього боку кузова – спучування фарби у вигляді невеликих горбків, які на перший погляд не такі вже й страшні.

Іржа з прихованих об`ємів кузова рано чи пізно проривається назовні. Такі спучування фарби – перші ластівки серйозного ремонту.

Зазвичай подібні спучування виявляються на крайках вирізів колісних арок, зсередини по нижній лінії дверей, периметру скла, перш за все заднього у хетчбеків і універсалів. Зазвичай такі горбки говорять про те, що десь з внутрішньої, невидимої вам сторони металу вже давно розвивається корозія.

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Своїми силами проблему цих осередків вже не вирішити, після їх виявлення потрібно відразу їхати до майстра-зварника. Він розкриє проблемне місце, зачистить іржу, видалить згнилий метал і за допомогою зварювання закриє отвір металевою ж латкою. Після цього місце ремонту доведеться шпаклювати і фарбувати.

Відзначимо, що в якійсь мірі продовжити життя лакофарбового покриття машини може нанесення твердого воску або інших захисних речовин, наприклад, типу "рідке скло".

Що шукати під кузовом

Як попередити корозію з нижньої сторони кузова? Слідкуйте, щоб не було пошкоджень антикору і фарби в колісних арках і на днищі машини. Дуже часто страждають пороги – як на їх видимій частини, так і невидимій (мається на увазі без заглядання з ями або на підйомнику). Варто особливо уважно вивчати машину знизу після поїздок на природу, штурму поганих доріг в провінції, зимової їзди по крижаним коліям.

Якщо не стежити за станом антикору знизу машини, через пару-трійку років він може зникнути на більшій частині днища.

Відновлювати пошкодження потрібно за допомогою якісних матеріалів, бажано – за всіма правилами, з дотриманням запропонованих технологій: зачисткою, знежиренням, ґрунтуванням, нанесенням мастики і т.п.

Рекомендація Авто24

Навіть якщо ви збираєтеся продавати автомобіль в найближчі рік-два, за появою осередків корозії – або їх передумов – потрібно стежити. Адже машина з наскрізними дірками не потрібна ні вам, ні її майбутнім власникам.

Коли машині виповниться 4-7 років (залежно від моделі), вам потрібно буде вирішити, чи хочете ви в доступній для огляду перспективі займатися такою важкою і недешевою справою, як ремонт кузова. Якщо ні, буде краще продати автомобіль, щоб цим займався вже наступний власник. І майте на увазі, що зазначені в статті заходи допомагають захистити кузов від корозії із зовнішнього боку, а захист прихованих порожнин потрібно приблизно раз в три-чотири роки оновлювати.

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