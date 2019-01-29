Всем известно, что кузов – самая дорогая часть автомобиля, но не все знают, что его разрушение начинается порой с малозаметных мелочей. Что делать, чтобы уберечь кузов от коррозии?

Кузов – не только самая дорогая, но и самая большая часть автомобиля. Может быть, поэтому мы не особенно переживаем, замечаем на нем мелкие повреждения – а часто и не хотим замечать: он стальной и крепкий, что ему сделается! А ведь самый грозный враг стали – коррозия – всегда начинается с мелочей. Присмотримся к вашему кузову повнимательнее – пока еще не поздно.

Что искать на кузове

С точки зрения угрозы коррозии кузов делится на три части. Во-первых, это верх, который защищен от воздействий лакокрасочным покрытием (ЛКП), во-вторых, это низ, защищенный различными мастиками. В-третьих это скрытые полости, которые “задувают” восковыми антикорами и эластичными мастиками.

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Сразу скажем, что вопрос скрытых полостей нужно решить сразу после покупки, обработав их в мастерской специальными составами и обеспечив таким образом их сохранность на многие годы. А вот за двумя другими “фронтами” нужно владелец должен следить регулярно.

Коррозия в скрытых полостях – а их в автомобиле немало – самый лютый враг кузова. Поэтому нужно “задуть” все такие объемы специальными составами.

Конечно, чаще всего мы обращаем внимание на повреждения краски – сколы, царапины, а то и пузырящиеся очаги ржавчины в виду вздутий краски и лака. Систематически осматривайте состояние ЛКП, например, удобно это делать во время мойки.

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В передней части автомобиля со временем появляются сколы краски, и это наименее опасные для машины отметины. Их нужно вовремя закрашивать краской в цвет кузова, используя очень токую кисточку или зубочистку. Правда, если время упущено, то перед подкраской придется выцарапать из скола ржавчину острым кончиком ножа, желательно также капнуть на зачищенный металл немного преобразователя ржавчины и грунтовки. Если всеми этими мерами пренебречь, металл в точке скола и вокруг него рано или поздно начнет ”гнить”, будет портиться краска и образуются сквозные дыры.

Если сколы краски на капоте и крыльях вовремя не очистить и не закрасить, они со временем станут очагами обширной коррозии.

Царапины чаще встречаются на бортах – дверях, крыльях, боковинах кузова. Они редко “достают” до металла, как правило их глубина не превышает толщины общего слоя ЛКП. Но закрашивать их все равно нужно, и не только из эстетических соображений, а и для защиты металла от атмосферных явлений также.

Самое неприятное с внешней стороны кузова – вспучивания краски в виде небольших бугорков, которые на первый взгляд как будто и не страшны.

Ржавчина из скрытых объемов кузова рано или поздно прорывается наружу. Такие вспучивания краски – первые ласточки серьезного ремонта.

Обычно подобные вспучивания обнаруживаются на кромках вырезов колесных арок, изнутри по нижней линии дверей, по периметру стекол, прежде всего заднего у хэтчбеков и универсалов. Обычно такие бугорки говорят о том, что где-то с внутренней, невидимой вам стороны металла уже давно развивается коррозия.

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Своими силами проблему этих очагов уже не решить, после их обнаружения нужно сразу ехать к мастеру-сварщику. Он вскроет проблемное место, зачистит ржавчину, удалит сгнивший металл и при помощи сварки закроет образовавшееся отверстие металлической же латкой. После этого место ремонта придется шпаклевать и красить.

Отметим, что в какой-то мере продлить жизнь лакокрасочному покрытию машины может нанесение твердого воска или иных защитных составов, например, типа “жидкое стекло”.



Что искать под кузовом

Как предупредить коррозию с нижней стороны кузова? Следите, чтобы не было повреждений антикора и краски в колесных арках и на днище машины. Очень часто страдают пороги – как на их видимой части, так и невидимой (имеется в виду без заглядывания с ямы или на подъемнике). Стоит особо внимательно изучать машину снизу после поездок на природу, штурма плохих дорог в провинции, зимней езды по грубым наледям.



Если не следить за состоянием антикора снизу машины, через пару-тройку лет он может исчезнуть на большей части днища.

Восстанавливать повреждения нужно при помощи качественных материалов, желательно – по все правилам, с соблюдением предписанных технологий: зачисткой, обезжириванием, грунтованием, нанесение мастики и т.п.

Рекомендация Авто24

Даже если вы собираетесь продавать автомобиль в ближайшие год-два, за появлением очагов коррозии – или их предпосылок – нужно следить. Ведь машина со сквозными дырами не нужна ни вам, ни ее будущим обладателям. Когда машине исполнится 4-7 лет (в зависимости от модели), вам нужно будет решить, хотите ли в обозримой перспективе заниматься таким хлопотным и недешевым делом, как ремонт кузова – или будет лучше продать авто, чтобы этим занимался уже следующий владелец. И имейте в виду, что указанные в статье меры помогают защитить кузов от коррозии с внешней стороны, а защиту скрытых полостей нужно примерно раз в три-четыре года обновлять.

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