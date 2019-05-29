Конечно, лучше профессионалов СТО никто ваши вмятины и точечные очаги коррозии не устранит. Но часто мелкие работы по кузову вполне можно выполнить своими руками – особенно, если вам важен результат по сути, а не внешний эффект.

Когда семейный бюджет не располагает к обращению на СТО, в повреждения на машине нужно поскорее исправить, нужно набраться смелости и браться за дело – не боги, как известно, горшки обжигают.

Первые очаги коррози – “рыжики”, поднимающие краску на кузовных деталях – настоящая головная боль для владельцев подержанных автомобилей.

Под мелким кузовным ремонтом, который мы считаем возможным своими силами, будем иметь в виду прежде всего устранение локальных очагов коррозии, поднявших краску.

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Главное, что вы сможете сделать своими руками в случае таких неприятностей – это однозначно остановить коррозию. И очень может быть, что вам не удастся затем покрасить поврежденное место так же красиво, как это сделал бы профессиональный маляр. Но при большом старании и определенной доле везения ваши огрехи могут быть незаметны с пяти метров. А этого бывает достаточно для многих автомобилей, на которых нам приходится ездить.

Убиваем коррозию: все по порядку

Если вы боретесь с коррозией, которая распускает “рыжики” по поверхности кузова, ваша главная задача – добраться до пораженного металла и вычистить с него все очаги ржавчины. А затем уже нужно наносить покрытие, которое не даст появиться коррозии вновь и вернет кузову его привлекательность.

1. Острым инструментом (наподобие медицинского скальпеля) вскройте каждый очаг ржавчины и, разделывая краску в стороны, определите его истинные размеры.

Самое неприятное, когда после зачистки “рыжиков” открываются сквозные отверстия в металле. По-хорошему для их ликидации нужны сварочные работы.

2. Вычистите всю ржавчину до малейшей частицы. Это один из самых трудоемких этапов вашей работы. Используйте специальные щетки-насадки для дрели, наждачные круги или наждачную шкурку (№80 – 120) в чистом виде. Не опасайтесь особо поцарапать глянец прилегающего к “рыжику” лакокрасочного покрытия (ЛКП), поскольку поверхность, которую вам придется красить, все равно по площади будет как минимум в 2 -3 раза больше собственно очага коррозии.

3. Очищенный металл обработайте преобразователем ржавчины, дождитесь его высыхания. Всю затронутую поверхность обезжирьте, затем загрунтуйте – и на этом этапе можно стараться грунтовать только металл.

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4. После высыхания грунта слегка зашкурьте поврежденное место (шкурка № 150-240) для лучшей адгезии и наносите шпаклевку, выравнивая созданный вами кратер с поверхностью заводского ЛКП. Имейте в виду, что большинство шпаклевок имеют свойство «усаживаться», т.е. уменьшаться в объеме при высыхании.

После зачистки ржавчины и шпаклевки поверхность нужно отшлифовать шкуркой. На самом деле это несложно, хотя требует некоторых навыков.

5. Более мелкой шкуркой (№150 – 320), используя воду и брусок, отшлифуйте зашпаклеванное место. Это один из самых моментов: получившаяся поверхность должна быть идеально гладкой. Первый слой грунтовки, нанесенной на зону ремонта после шпаклевания, скорее всего будет проявочным – вы увидите места, обработку которых нужно повторить.

6. Когда претензий к качеству обработки не останется, после обезжиривания покройте место ремонта финишным слоем грунта, который после высыхания нужно отшлифовать тонкой шкуркой (№800) вместе с окружающей зоной старой краски – заматировать.

Важная заповедь маляра-ремонтника – не покрасить то, что не нужно. Поскольку краска разносится в разные стороны малейшим движением воздуха, нужно тщательно защищать соседние зоны кузова.

7. Заматированную зону “задувайте” краской, стараясь создавать плавный переход на чистую, нетронутую шкуркой поверхность. Краска наносится в три слоя, главное тут не передозировать и не допустить потеков. Важный фактор – время выдержки между слоями, определяйте его согласно с рекомендациями производителя покрасочных материалов. Покупая аэрозольные баллончики с краской, лаком и грунтом, выбирайте товар одного производителя.

8. Выдержав нужную паузу, наносите поверх краски лак, также в несколько слоев и также остерегаясь образования потеков. Самое ответственное место – полоса перехода зоны ремонта к старому ЛКП, ее старайтесь делать “размазанной”.

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9. Место перехода – самый сложный фрагмент частичной подкраски кузова, и именно здесь проявляется мастерство маляра. Если есть желание, переход можно обработать специальным препаратом.

После нанесения слоя лака отремонтированому месту требуется полировка. Правильно проведенная, она замаскирует место ремонта.

10. После высыхания лака месту ремонта требуется полировка. Для нее нужны паста, специальный круг и как минимум дрель с регулировкой оборотов. Именно правильная полировка может в значительной мере замаскировать огрехи перехода. Но в принципе с ней тоже можно справиться самостоятельно, главное – не перестараться и не стереть все слои ЛКП, наложенные ваши руками.

Если все делалось правильно, после полировки место ремонта может обнаружить только высококвалифицированный профессионал. Но несоотвествующий цвет краски не скрыть ничем.

В завершение отметим, что во всех подробностях технология мелкого ремонта кузова своими руками показана в многочисленных роликах в интернете. Часто толковые рекомендации можно также получить в магазине, где вы будете покупать материалы для ремонта. Одним словом, подготовьтесь информационно – и дерзайте!

Рекомендация Авто24

Если вы ограничены в средствах, но располагаете свободным временем, стоит попробовать подмарафетить машину своими силами. Да, результат может оказаться неидеальным, но наверняка при беглом взгляде автомобиль будет восприниматься лучше, чем до ремонта. А главное, вы остановите губительный процесс коррозии.

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