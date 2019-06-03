Українські водії усе частіше економлять на бензині. Головні причини - висока ціна і наявність альтернативного палива.

Експерти прогнозують, що ця тенденція буде продовжуватися. Але повної відмови від автомобілів із бензиновими двигунами поки не очікується.

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За даними Держстатистики, у квітні українські водії заправили 139,8 тис. т бензину. Із них майже 96,6 тис. т придбали автолюбителі. Також вони купили у роздріб 72,8 тис. т із 84,9 тис. т скрапленого газу.

Щодо дизпалива, то із загального обсягу продажів - 467,2 тис. т - на особистий транспорт припадає менше 17%. За словами експертів, на солярці працюють тепловози, сільгосптехніка і фури. Для власного користування дизельні автівки купують ті, хто хоче заощадити.

Експерти підтверджують, що все більше особистого транспорту переводять на газ.

Також альтернативою традиційним авто стають електромобілі. В Україні пік продажів припав на 2018 рік - 5,3 тис. Це вдвічі більше, ніж 2017-го. Проїзд одного кілометра, якщо заряджати на повільній зарядці, обійдеться у 15-20 коп., на швидкій - у 60-80 коп. (на газу - від 1,2 грн/км, на бензині - від 2,5 грн/км). Електроавто зручні для поїздок, насамперед, містом. Пробіг без зарядки у них невеликий - у середньому 150 км.

Із 1 червня Росія вводить обмеження на продаж нафти, бензину і дизпалива в Україну. Пальне завозитимуть тільки за спеціальними дозволами.