Чтобы определить эту величину, исследователи определили стоимость горючего и среднюю зарплату в 115 странах мира.

Как оказалось в результате исследования, не всегда в стране, где добывают много нефти, население может купить ее за бесценок.

Например, в Таджикистане, несмотря на относительную дешевизну одного литра АИ-95 ($ 0,81), уровень средней зарплаты настолько невысок, что на эти деньги можно позволить себе купить только 130 литров бензина.

Читайте также: украинцы постепенно отказываются от бензина

В Украине при цене за литр $ 1,09 среднестатистический гражданин может приобрести 258 литров. Подобная ситуация наблюдается в соседней Молдове.

Реальное лидерство в этом рейтинге удерживают страны Персидского залива. В Катаре, Кувейте и ОАЭ цены на бензин отличаются на один цент, а на среднюю зарплату можно купить от 4900 до 6500 литров топлива. В соседней Саудовской Аравии этот показатель несколько хуже — всего 3300 литров.

Присутствие в топе таких стран, как США, Австралии, Канады легко объяснить не только уровнем зарплат, но и объёмом их добычи нефти. А вот “нишевые” Швейцария и Люксембург (3300 и 2800 литров) выделяются одним только уровнем дохода населения. Хотя и бензин здесь дешевле, по сравнению с Норвегией, Исландией или Нидерландами.

В странах Южного Кавказа и в Прикаспийском регионе цифры значительно лучше. Например, в Армении и Азербайджане в долларовом эквиваленте цены на АИ-95 одинаковы (88 центов), что дает возможность приобрести 335 и 354 литров бензина соответственно. Еще лучший результат здесь показывает Грузия. Среднемесячной зарплаты здесь хватит на 434 литра.

Из стран Восточной Европы в лидеры выбиваются Эстония и Литва. Бензин в странах Балтии по нашим меркам дорогой, но при их еврозарплате можно купить более 840 литров горючего. В Польше и Чехии – более 700 литров.

Чтобы узнать показатель возможности покупки горючего на одну зарплату в других странах, перейдите на интерактивную карту.

Напомним, что в Украине постепенно дешевеет топливо.