Розничные цены в крупных сетях АЗС на бензин и дизельное топливо 4 июля снизились на 50-70 коп./л, сообщили enkorr в "Консалтинговой группе А-95" со ссылкой на ценовой мониторинг розничного рынка.

SOCAR снизил цены дизтоплива и всех видов бензинов на 50 коп./л: ДТ – до 30,49 грн/л, А-92 – до 30,49 грн/л, А-95-до 31,49 грн/л, А-95+ – до 32,49 грн/л. На 50 коп./л все виды топлива подешевели и в сети Glusco.

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Такие сети, как Shell, UPG и “Параллель” опустили цены на все виды топлива в пределах 50-73 коп./л. Средняя по стране цена ДТ снизилась до 29,31 грн/л, бензина марки А-92 – до 28,86 грн/л, а А-95 – до 29,86 грн/л.

Как сообщал enkorr, 2-3 июля крупные сети ОККО и WOG опустили ценники на бензин и дизельное топливо на 1 грн/л.