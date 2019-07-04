Роздрібні ціни в великих мережах АЗС на бензин і дизельне паливо 4 липня знизилися на 50-70 коп./л, повідомили enkorr в "Консалтинговій групі А-95" з посиланням на ціновий моніторинг роздрібного ринку.

SOCAR знизив ціни дизпалива і всіх видів бензинів на 50 коп./л: ДП - до 30,49 грн/л, А-92 - до 30,49 грн/л, А-95 - до 31,49 грн/л, А -95+ - до 32,49 грн/л. На 50 коп./л всі види палива подешевшали і в мережі Glusco.

Читайте також: За півроку український ринок електромобілів зріс на 58%

Такі мережі, як Shell, UPG і “Паралель” опустили ціни на всі види палива в межах 50-73 коп./л. Середня по країні ціна ДП знизилася до 29,31 грн/л, бензину марки А-92 - до 28,86 грн/л, а А-95 - до 29,86 грн/л.

Як повідомляв enkorr, 2-3 липня великі мережі ОККО і WOG опустили цінники на бензин і дизельне паливо на 1 грн/л.