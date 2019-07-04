У першому півріччі українці придбали і зареєстрували 3185 автомобілів, що працюють виключно на електротязі, з них 2964 легкових і 221 комерційний.

У порівнянні з аналогічним періодом минулого року попит на електромобілі в Україні зріс на 58%, повідомляє Укравтопром. Однак левову частку (91%) первинного ринку електромобілів сформували машини, що були в експлуатації.

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Лідером в частині легкових електрокарів залишається Nissan Leaf. З січня по червень 1550 автомобілів цієї моделі отримали українські номери. На другому місці Tesla Model S, в заліку якої 253 реєстрацій. Третім за популярністю став BMW i3 з результатом 189 авто. Електромобіль FIAT 500e обрали 135 українців – і це четвертий результат. Замикає п’ятірку найпопулярніших електромобілів на українському ринку Renault Zoe – 134 шт.

У комерційному сегменті кращий результат у Renault Kangoo Z.E. – 206 реєстрацій за півроку.