Для тих хто вірить у краш-тести Euro NCAP провів нову серію випробувань на безпеку Tesla Model 3, Skoda Scala, Mercedes-Benz B-класу і GLE, а також Kia Ceed і DS3 Crossback.

У новій серії краш-тестів Euro NCAP кращий результат продемонстрував Skoda Scala, який набрав найбільше очок, причому в стандартному оснащенні, без додаткових пакетів безпеки. Всього ж було розбито шість нових моделей: Tesla Model 3, Skoda Scala, Mercedes-Benz B-класу і GLE, а також Kia Ceed і DS3 Crossback.

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Найгірший результат продемонстрував DS3 Crossback - 4 зірки і 87%. До слова, з пакетом додаткових систем безпеки автомобіль отримав 5 зірок і 96%. Модель же в стандартному оснащенні забезпечує хороший захист водія і переднього пасажира, але через відсутність в базі ряду сучасних систем не добрав декількох відсотків до п'яти зірок. Зокрема, в випробуваному автомобілі була відсутня система автономного екстреного гальмування в міських умовах.

Та ж проблема виявилася і у Kia Ceed - 88% і 4 зірки для автомобіля в стандартному оснащенні. При цьому корейський автомобіль травмує грудну клітку водія при зіткненні боком зі стовпом і завдає плітьових травми шиї заднім пасажирам при ударі в зад. Підвела Ceed і робота системи регулювання швидкості, рівень якої випробувачі оцінили як "низький". Зате система автономного екстреного гальмування отримала максимальну кількість балів.

Mercedes-Benz GLE показав більш прийнятні результати - 5 зірок і 91%. Автомобіль пройшов тести бокового зіткнення зі стовпом, в яких травмувалася грудна клітка водія. Рівень захисту при фронтальному зіткненні виявився "достатнім". З інших недоліків - травмонебезпечний передній край капота і збої роботи системи утримання автомобіля на смузі руху. Неідеально відпрацювала і система автономного екстреного гальмування, що отримала 3,2 бали з 4 можливих.

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Рівень безпеки Mercedes-Benz B-класу виявився вищим - 96% і 5 зірок. І це не дивлячись на низький рівень захисту грудної клітини переднього пасажира при лобовому зіткненні по всій ширині автомобіля і проблеми з системою утримання автомобіля на смузі руху. При цьому система автономного екстреного гальмування отримала максимальні 4 бали за свою роботу.

Схожі результати продемонструвала Tesla Model 3 - 96% і 5 зірок. Цей автомобіль теж ранить грудну клітку, але вже водія і при бічному зіткненні зі стовпом, а рівень захисту грудної клітини переднього пасажира при лобовому зіткненні хоч і не виявився хорошим, але є "достатнім". Інших нарікань до електромобіля та його електронним системам безпеки у випробувачів не виникло.

Найкращі результати показав Skoda Scala - 97% і 5 зірок. При цьому слід зазначити лише "достатній" рівень безпеки водія і переднього пасажира при лобових зіткненнях і збої роботи системи контролю швидкості. Врятувало автомобіль то, що він отримав максимальний бал за захист дітей у віці від 6 до 10 років і лояльний до пішоходів.

У попередній серії краш-тестів Euro NCAP брали участь Toyota Corolla і RAV4, Volkswagen T-Cross, Mazda 3 і Lexus UX, а також Audi e-tron і Renault Clio.

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До цього був оцінений рівень безпеки інших новинок - Citroen C5 Aircross і Range Rover Evoque. Обидва автомобілі виявилися недосконалими.

Раніше Euro NCAP шокував результатами краш-тестів Mercedes-Benz G-класу. Рівень безпеки виявився не на висоті. Разом з ним випробування проходили SEAT Tarraco і Honda CR-V.

Випробування Euro NCAP пройшли і водневий Hyundai NEXO, Lexus ES, Mazda 6, Mercedes-Benz A-класу, а також Citroen Berlingo, Opel Combo і Peugeot Rifter. Недоліки знайшли у всіх.

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