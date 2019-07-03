Як і передбачалося, американський електромобіль виявився надзвичайно безпечним – він отримав 5 зірок та 96% балів.

Європейський інститут безпеки Euro NCAP оприлюднив результати краш-тесту Tesla Model 3. Після серії краш-тестів виявилося, що цей автомобіль став одним з найбільш безпечних серед тих, що випробовувались інститутом. Він не лише набрав 5 "зірок", але й 96% балів з захисту дорослих пасажирів. Таку оцінку мали лише 4 автомобілі з випробуваних цього року.

Безпека дітей також на висоті – 86%. Це одні з найвищих показників безпеки за всю історію проведення краш-тестів Euro NCAP.

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Дивіться відео краш-тесту Tesla Model 3:

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