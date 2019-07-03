Как и предполагалось, американский электромобиль оказался чрезвычайно безопасным – он получил 5 звезд и 96% баллов.

Европейский институт безопасности Euro NCAP обнародовал результаты краш-теста Tesla Model 3. После серии краш-тестов оказалось, что этот автомобиль стал одним из самых безопасных среди тех, что испытывались институтом. Он не только набрал 5 "звезд", но и 96% баллов по защите взрослых пассажиров. Такую оценку имели только 4 автомобиля из испытанных в этом году.

Безопасность детей также на высоте – 86%. Это одни из самых высоких показателей безопасности за всю историю проведения краш-тестов Euro NCAP.

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Смотрите видео краш-теста Tesla Model 3:

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