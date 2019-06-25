Электрокар Tesla Model 3 – пока редкость на наших дорогах, однако один из авто уже успел попасть в ДТП. Авария произошла на бориспольской трассе, сообщает dtp.kiev.ua.

Судя по всему, водитель Теслы не соблюдал необходимую дистанцию, не успел затормозить и въехал в старый Mercedes S-Class. Затем с Tesla Model 3 столкнулся внедорожник Toyota Land Cruiser Prado, сообщает dtp.kiev.ua.

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Электромобиль Тесла получил вроде бы не слишком серьезные повреждения передней части, но у него сработали подушки безопасности.