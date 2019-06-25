Новые изменения в государственных строительных нормах по проектированию автостоянок и гаражей вступают в действие с 1 июля 2019 года.

Согласно новым нормам, в Украине вводится обязательное требование – обустраивать зарядками для электрокаров минимум 5% машиномест на парковках, строящихся и реконструируемых. Об этом сообщает пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

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Как отметили в пресс-службе, в 2015 году в Украине насчитывалось всего 500 электрокаров, а сейчас почти 13 тысяч. Только этой весной спрос на электромобили среди украинцев вырос на 67%. В Минрегионе объявили о планах, чтобы к 2030 году все парковки в Украине стали на 100% оснащены электрозарядками.

Напомним, в проекте изменений в Государственные строительные нормы предлагаются устанавливать туалеты на новых или реконструированных остановках общественного транспорта. Согласно проекту изменений в ГСН, кроме электронных табло, таблиц с расписанием и схемой движения на остановках общественного транспорта необходимо предусматривать общественные уборные.

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