Инспекторы по парковке пока выписывают владельцам автомобилей предупреждения. Однако уже скоро будут штрафовать именно владельцев, а не водителей, которые совершают правонарушения. Именно такие нормы прописаны в новом законе.

В Киеве приступили к работе инспекторы по парковке – они занимаются выявлением автомобилей, которые неправильно припаркованы. Об этом сообщили на странице мэра Кличко в Facebook.

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В случае, если машины припаркованы на остановках общественного транспорта или в зоне действия знака о запрете парковаться, инспекторы по парковке выписывают предупреждения и проводят с нарушителями профилактические разъяснительные беседы или оставляют память о правилах парковки в столице.

Однако уже совсем скоро отношение к владельцам неправильно припаркованных авто станет жестче – их будут наказывать гривней. Максимальный штраф – 510 гривен. Автомобиль, припаркованный с нарушением правил парковки, с помощью эвакуаторов будут отправлять на штрафплощадку.

Владельцам штраф платить придется, ведь инспекторы получат специальные планшеты с базой данных МВД. С помощью этих гаджетов можно будет за несколько секунд определить владельца автомобиля. А вот находить того, кто на самом деле нарушил правила парковки (водителя) ни инспекторы по парковке, ни полицейские не станут.

Юристы говорят, что такие штрафы очень легко будет оспаривать в суде. Достаточно предоставить любое доказательство того, что владелец не оставлял автомобиль в запрещенном месте. При этом, по новому закону, собственник не обязан указывать кто именно управлял его автомобилем во время совершения нарушения.