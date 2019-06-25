Інспектори з паркування поки що виписують власникам автівок попередження. Однак вже скоро штрафуватимуть саме власників, а не водіїв, які вчиняють правопорушення. Такі норми прописані в новому законі.

У Києві приступили до роботи інспектори з паркування – вони займаються виявленням автомобілів, які неправильно припарковані. Про це повідомили на сторінці Кличко – мер у Facebook.

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В разі, якщо автівки припарковані на зупинках громадського транспорту чи у зоні дії знаку про заборону паркуватися, інспектори з паркування виписують попередження та проводять з порушниками профілактично-роз’яснювальні бесіди або ж залишають пам’ятку про правила паркування в столиці.

Однак вже зовсім скоро ставлення до власників неправильно припаркованих авто стане жорсткішим – їх будуть карати гривнею. Максимальний штраф – 510 гривень. Автомобіль, що припаркований з порушенням правил паркування, за допомогою евакуаторів відправлятимуть на штрафмайданчик.

Власникам штраф платити доведеться, адже інспектори отримають спеціальні планшети з базою даних МВС. За допомогою цих гаджетів можна буде за кілька секунд визначити власника автівки. А ось знаходити того, хто насправді порушив правила паркування (водія) ні інспектори з паркування ні поліцейські не стануть.

Юристи кажуть що такі штрафи дуже легко буде оскаржувати у суді. Достатньо буде надати будь-який доказ того, що власник не залишав автомобіль у забороненому місці. При цьому, за новим законом, власник не зобов'язаний вказувати хто саме керував його автомобілем під час здійснення порушення, хоча зміна «суб’єкта правопорушення» законом передбачена.