Причина транспортного колапсу – реконструкція одразу двох головних артерій на цьому напрямку.

В понеділок 24 червня 2019 р. Жителі Святошинського району столиці та прилеглих населених пунктів зіткнулись з транспортною проблемою – вони не можуть потрапити на роботу в центр міста. Справа в тому, що міська влада вирішила одночасно ремонтувати дві великих транспортні артерії, які ведуть з заходу столиці в центр. Об'їхати їх іншими дорогами не можна через брак мостових переходів над залізничними коліями.

На додачу до ремонту Шулявсього шляхопроводу, який створює серйозні проблеми для наземного транспорту, з 22 червня суттєво обмежено рух на вулицях Борщагівській – Леся Курбаса. Тут теж розпочали ремонт Борщагівского шляхопровода через залізну дорогу, і об'їхати його ніяк не можна. Для автомобілів з трьох смуг залишили одну, що створило багатокілометровий затор.

Швидкісний трамвай, який перевозив десятки тисяч киян з району Борщагівка в центр, перестав ходити зовсім. Замість нього пустили автобуси, однак вони не можуть перевезти велику кількість людей через те ж саме перекриття доріг. В результаті на зупинках громадського транспорту стоять сотні людей, які не можуть добратися на роботу. Багато з них ідуть на роботу пішки, і це в 30-градусну спеку.

Заклики влади "з розумінням поставитися" до "тимчасових незручностей" не працюють – адже про аварійний стан обох шляхопроводів знали давно, а ремонтувати їх почали чомусь одночасно. Тим більше, що влада обіцяє закінчити обидва ці об'єкти не раніше, ніж до кінця 2019 року.

Нагадаємо, що роблять на Шулявському шляхопроводі.