Обмежать рух не лише автомобілів та маршруток, але й трамваїв.

З 22 червня буде розпочато капітальний ремонт шляхопроводу на перетині проспектів Комарова та Леся Курбаса із залізницею Київ-Волинський – Святошино (біля платформи «Борщагівка»), повідомляє "Київавтодор".

Цю споруду було визнано аварійно-небезпечною. Технічний стан підтримувався протиаварійними заходами КП "Київавтошляхміст", що входить до складу КК "Київавтодор".

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Першим етапом робіт буде ремонт трамвайного полотна, тротуарів та проїзної частини у напрямку центру міста, який планується завершити до кінця поточного року. А з початком нового дорожньо-будівельного сезону 2020 року буде розпочато другий етап робіт – ремонт проїзної частини і тротуарів у напрямку Кільцевої дороги.

Після виконання капітального ремонту шляхопровід, котрий востаннє капітально ремонтувався в 1965 році, отримає друге життя і забезпечуватиме безпечні та комфортні умови руху по ньому для транспорту та пішоходів.

У зв’язку з виконанням ремонтних робіт з 00.00 год 22 червня по шляхопроводу на перетині проспектів Комарова та Леся Курбаса із залізницею Київ-Волинський – Святошино (біля платформи «Борщагівка») рух у напрямку центру міста буде обмежено.

Нагадаємо, як ремонтують "шулявський міст".