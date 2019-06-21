У неділю, 23 червня, У Києві відбудеться Марш рівності КиївПрайд 2019. Цьогоріч основною темою прайду є "Свобода. Рівність. Боротьба"

В Україні КиївПрайд проходитиме вже п'ятий рік поспіль. Традиційно, центральні вулиці міста будуть перекриті.

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22 червня з 18:00 до 23 червня 18:00 рух на деяких вулицях столиці буде тимчасово обмежений у зв'язку із проведенням масового заходу.

Патрульна поліція Києва просить враховувати цю інформацію при виборі маршруту руху.