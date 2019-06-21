В воскресенье, 23 июня, в Киеве состоится Марш равенства КиевПрайд 2019. В этом году основной темой прайда является "Свобода. Равенство. Борьба"

В Украине КиевПрайд будет проходить уже пятый год подряд. Традиционно, центральные улицы города будут перекрыты.

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22 июня с 18:00 до 23 июня 18:00 движение на некоторых улицах столицы будет временно ограничено в связи с проведением массового мероприятия.

Патрульная полиция Киева просит учитывать эту информацию при выборе маршрута движения.