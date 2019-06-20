Соответствующий указ президент подписал 20 июня 2019 года. Однако он не позволяет пользоваться "маячками" любому.

На сайте президента Украины появился Указ №416/2019 "О признании утратившими силу некоторых указов Президента Украины". Им отменяются сразу три указа предшественников, которые устанавливали порядок пользования световыми и звуковыми сигналами на автомобилях кортежей и силовых ведомств.

На самом деле этот указ ничего революционного не меняет, он лишь отменяет правовую коллизию, которая существовала с 2017 года.

Если обратиться к текстам отмененных указов, то там можно увидеть отменены несколько лет назад ГАИ, милицию и другие ведомства, которые предоставляли разрешения на "маячки". Таким образом, указы были устаревшими. Правила использования световых и звуковых сигналов после создания Национальной полиции были урегулированы постановлением Кабинета Министров Украины от 22 березня 2017 року № 176. В частности, в нем было расписано, на каких автомобилях могут устанавливаться маячки синего цвета, на каких красного или зеленого. На самом деле различий в порядке использования с отмененными указами в Постановлении – минимум и в основном заключается в изменении названий ведомств на современные. Также в Постановлении было расписано, кто и каким образом выдает разрешения на эти спецсредства.

В последнем пункте Постановления №176 было указано, что она вступает в силу после отмены Указа Президента №567 от 30.03.2005. Именно этот Указ и был отменен 20 апреля Зеленским.

Читайте также: как полиция штрафует за загрязненные номера

Соответственно, Главный Сервисный центр МВД Украины не выдавал разрешения на установку "мигалок" именно из-за этой правовой коллизии, о чем было написано в на сайте ГСК МВД Украины.

Таким образом, новый президентский указ разблокировал выдачу разрешений на выдачу средств звукового и светового сигнализирования на транспортные средства ведомств, которые имеют на это право. То есть кому пользоваться этими сигналами нельзя. Более того, согласно статье 122-5 Кодекса Украины об административных правонарушениях за "нарушение требований законодательства относительно установления и использования на транспортном средстве специальных световых или звуковых сигнальных устройств" предусмотрен штраф 8500 грн. с конфискацией этих сигнальных устройств".

Напомним, каким кортежем пользуется президент Зеленский.