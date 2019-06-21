После отмены ряда президентских указов такой перечень установлен постановлением Кабинета министров.

20 июня президент Украины подписал Указ №416/2019, благодаря которому разблокировано и вступает в силу постановление КМУ от 22 марта 2017 года №176 "Вопросы использования специальных звуковых и световых сигнальных устройств на транспортных средствах".

Постановлением определен исчерпывающий перечень транспортных средств, на которые устанавливаются специальные звуковые и световые сигнальные устройства синего, зеленого, красного цветов.

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На какие ТС можно устанавливать "маячки" синего цвета:

- которые используются для передвижения лиц, относительно которых осуществляется государственная охрана (перечень ТС определяет Управления государственной охраны);

- принадлежащих государственным органам и которые используются для выполнения оперативных задач;

- используются Министерством внутренних дел, Национальной полицией, подразделениями безопасности дорожного движения Военной службы правопорядка в Вооруженных Силах, Национальной гвардией, налоговой милицией, Службой безопасности, Главным управлением и подразделениями правительственной фельдъегерской связи Государственной службы специальной связи и защиты информации, военизированными формированиями, учреждениями исполнения наказаний и следственными изоляторами Государственной уголовно-исполнительной службы, Национальным антикоррупционным бюро, Государственным бюро расследований, Управлением государственной охраны, Государственной пограничной службой, подразделениями Государственной специальной службы транспорта, уполномоченными на проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ на объектах национальной транспортной системы Украины, Государственной службой по безопасности на транспорте, бригадами экстренной (скорой) медицинской помощи, оперативно-спасательной службой гражданской защиты, службы инкассации и перевозки ценностей Национального банка и банков Украины, подразделением ведомственной охраны Национального банка для выполнения оперативных задач.

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На какие ТС можно устанавливать "маячки" красного цвета:

- только на ТС патрульной полиции Национальной полиции и ТС подразделений Национальной полиции, на которые возложены обязанности по обеспечению безопасности дорожного движения.

На какие ТС можно устанавливать "маячки" красного и зеленого цвета:

- только на ТС соответствующих подразделений Национальной полиции и Управления государственной охраны, осуществляющих сопровождение лиц, относительно которых осуществляется государственная охрана, и на ТС, используемых для передвижения таких лиц.

Напомним, как восстановить водительское удостоверение.​​​​​​​