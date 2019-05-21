Когда-то восстановление утраченного или утерянного удостоверения водителя было большой проблемой – очереди, "решалы", взятки... Сейчас это в прошлом – новое удостоверение выдают за 30 минут.

Начальник Главного сервисного центра МВД Украины Владислав Криклий говорит что восстановление водительского удостоверения – простая процедура которая не занимает много времени. “Восстановление удостоверения водителя – это минимум документов и времени, проведенного в сервисном центре МВД. На все около 30 минут. Не нужно иметь никаких экзаменационных листов и фотографий, вся информация имеется в реестре, а фотографию делаем бесплатно на месте. Среди необходимых документов: паспорт, идентификационный код и медицинская справка (очень рассчитываем, что в ближайшее время будет также переведена в электронную форму)”, – пишет он.

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Впрочем, напоминает, что в случае кражи водительского удостоверения необходимо дополнительно обратиться с заявлением в полицию и получить справку.

Ориентировочная стоимость такой услуги – около 300 гривен. А чтобы визит был максимально приятен и удобен, – лучше регистрируйтесь в электронную очередь через электронный кабинет водителя https://e-driver.hsc.gov.ua