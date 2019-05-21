Колись відновлення втраченого або загубленого посвідчення водія було великою проблемою – черги, "рішали", хабарі… Зараз це в минулому – нове посвідчення видають за 30 хвилин.

Начальник Головного сервісного центру МВС України Владислав Криклій каже, що відновлення посвідчення водія – проста процедура, яка не займає багато часу. “Відновлення посвідчення водія – це мінімум документів та часу, проведеного в сервісному центрі МВС. На все близько 30 хвилин. Не треба мати ніяких екзаменаційних листів та фотокарток, вся інформація наявна в реєстрі, а фотографію робимо безкоштовно на місці. Серед необхідних документів: паспорт, ідентифікаційний код та медична довідка (дуже розраховуємо, що найближчим часом буде також переведена в електронну форму)”, – пише він.

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Втім, якщо посвідчення водія викрали, необхідно додатково звернутися з заявою до поліції та отримати довідку.

Орієнтовна вартість такої послуги – близько 300 гривень. А щоб візит був максимально приємний та зручний, краще реєструйтеся в електронній черзі через електронний кабінет водія https://e-driver.hsc.gov.ua