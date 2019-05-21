В Україні за минулий тиждень співробітники патрульної поліції склали 978 адміністративних протоколів у відношенні водіїв за п’яне водіння.

Як повідомили в прес-службі ведомства, за тиждень патрульні отримали 45 597 викликів і винесли 36 629 постанов, 32 810 з яких - за порушення правил дорожнього руху.

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Також у поліції наголосили, що 978 адмінпротоколів були складені за управління транспортними засобами у стані сп’яніння. Крім того, патрульні поліцейські затрмали 581 людину в якості підозрюваних.

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