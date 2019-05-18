Протистояння тих, хто їздить по лівому ряду з максимально дозволеною швидкістю, та тих хто хоче їхати швидше, порушуючи швидкісний режим, напевно не закінчиться ніколи. Але у цій грі є свої правила, і їх варто знати.

Правила дорожнього руху рекомендують рухатись, тримаючись правого боку дороги. Існує пункт Правил, який це регламентує:

11.2. На дорогах, які мають дві і більше смуг для руху в одному напрямку, нерейкові транспортні засоби повинні рухатися якнайближче до правого краю проїзної частини, крім випадків, коли виконується випередження, об'їзд або перестроювання перед поворотом ліворуч чи розворотом.

За порушення цього правила Кодексом про адміністративні правопорушення передбачено штраф у розмірі 425 грн. (п. 122 ч.2 КУаП).

Але українські реалії вносять свої корективи – дуже часто правий ряд понівечений ямами, колійністю та іншими дефектами дорожнього полотна. Крім того, він може бути просто зайнятий іншими транспортними засобами.

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За таких обставин цілком можливо рухатись у лівому ряді з максимально дозволеною на даному відрізку дороги швидкістю. Але що робити з тими, хто блимає дальнім світлом, намагаючись зігнати з гарної дороги в розбитий або зайнятий іншим транспортом правий ряд? На це питання є кілька відповідей.

1. Пропустити

Якщо ви вирішили пропустити того, хто поспішає, заздалегідь ввімкніть правий поворот та змініть полосу рух. В цьому немає нічого образливого, адже у всіх людей іноді трапляються ситуації, коли потрібно їхати швидко.

2. Не пропускати

Якщо у вас немає бажання пропускати “моргуна” – заздалегідь ввімкніть лівий поворот, показуючи, що ви його не пропустите. Якщо людина дійсно поспішає, вона знайде можливість випередити вас по правому ряду.

3. Ігнорувати

Не реагувати на моргання і не поступатись дорогою, звичайно, можна, – правила цього не забороняють. Але це просто не чемно і може призвести до небезпечних ситуацій, адже “моргун” не розуміє, бачите ви його чи ні.

Рекомендація Авто24

Слід пам’ятати, що моргання фарами у крайньому лівому ряді – це прохання звільнити дорогу, а не вимога. Правила дорожнього руху такі дії жодним чином не регламентують і не зобов'язують нікого поступатись дорогою, тому кожен для себе вирішує, пропускати “моргунів” чи ні.

Нагадаємо, які штрафи передбачені за невиконання Правил дорожнього руху.