Противостояние тех, кто ездит по левому ряду с максимально разрешенной скоростью, и тех кто хочет ехать быстрее, нарушая скоростной режим, наверное не закончится никогда. Но в этой игре есть свои правила, и их стоит знать.

Правила дорожного движения рекомендуют двигаться, держась правой стороны дороги. Существует пункт правил, который это регламентирует:

11.2. На дорогах, которые имеют две и больше полос для движения в одном направлении, нерельсовые транспортные средства должны двигаться как можно ближе к правому краю проезжей части, кроме случаев, когда выполняется опережение, объезд или перестроение перед поворотом налево или разворотом.

За нарушение этого правила Кодексом об административных правонарушениях предусмотрен штраф в размере 425 грн. (п. 122 ч. 2 КУаП).

Но украинские реалии вносят свои коррективы – очень часто правый ряд изуродован ямами, колеей и другими дефектами дорожного полотна. Кроме того, он может быть просто занят другим транспортным средством.

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При таких обстоятельствах вполне возможно двигаться в левом ряду с максимально разрешенной на данном участке дороги скоростью. Но что делать с теми, кто мигает дальним светом, пытаясь согнать с хорошей дороги в разбитый правый ряд? На этот вопрос есть несколько ответов.

1. Пропустить

Если вы решили пропустить того, кто спешит, заранее включите правый поворот и измените полосу движения. В этом нет ничего обидного, ведь у всех людей иногда случаются ситуации, когда нужно ехать быстро.

2. Не пропускать

Если у вас нет желания пропускать “моргуна” – заранее включите левый поворот, показывая, что вы его не пропустите. Если человек действительно спешит, он найдет возможность опередить вас по правому ряду.

3. Игнорировать

Не реагировать на моргание и не уступать дорогу, конечно, можно, – правила этого не запрещают. Но это просто невежливо и может привести к опасным ситуациям, ведь “моргун” не понимает, видите вы его или нет.

Рекомендация Авто24

Следует помнить, что моргание фарами в крайнем левом ряду – это просьба уступить дорогу, а не требование. Правила дорожного движения такие действия никоим образом не регламентируют и не обязывают никого уступать дорогу, поэтому каждый для себя решает, пропускать “моргунов” или нет.

Напомним, какие штрафы предусмотрены за невыполнение Правил дорожного движения.